Angola sem óbito associado à Covid-19

Angola registou 21 casos positivos da Covid-19 e a recuperação de 49 pacientes, num dia em que não foi reportado nenhum óbito associado à doença.

De acordo com os dados apresentados, domingo (20), pela Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP),dos 21 casos positivos, 13 foram registados na província de Cunene e oito em Luanda.

Os infectados têm idades compreendidas entre 3 e 67 anos, sendo 13 do sexo masculino e oito do sexo feminino.

O boletim informa, ainda, que dos 49 pacientes recuperados, 13 são residentes no Zaire, 12 em Cabinda, nove em Luanda, oito no Namibe e sete na província do Bié.

Os pacientes recuperados têm idades compreendidas entre 12 e 65 anos.

Nas últimas 24 horas foram processadas 691 amostras por exames de RT-PCR, com a taxa diária de positividade de 3,0 por cento, elevando para um total de 1.413.392 as amostras realizadas desde o início da pandemia, com uma taxa de positividade de 7,0 por cento.

Com estes dados, o quadro epidemiológico da pandemia, no país subiu para 98.638 casos positivos, dos quais 96.569 recuperados, 1.899 resultaram em mortes e 170 activos.

Do total de casos activos, refere o documento, nenhum está em estado crítico, dois graves, dois moderados, dois leves e 164 assintomáticos.

Estão em internamento, nas unidades sanitárias do país, seis pacientes. O documento informa que dez pessoas estão em quarentena institucional, enquanto 164 estão sob vigilância epidemiológica.