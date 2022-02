PREI chega ao Moxico e prevê cadastrar três mil operadores económicos

Os dados foram avançados pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, que falava a imprensa no lançamento do acto do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI), “trata-se dos agentes económicos informais dos mercados da Baúca e Zorró, arredores da cidade do Luena, que durante 15 dias vão regularizar os seus negócios”.

Na ocasião, Mário Caetano João, disse que o PREI veio reconhecer a classe económica do Moxico e prevê “muito sucesso” dos beneficiários com a implementação deste programa integrado.

Por seu turno, o governador do Moxico, Gonçalves Muandumba, apelou aos futuros beneficiários do crédito bancário, por meio do PREI, a aproveitarem a oportunidade para expandirem os seus negócios, tendo reafirmadoque o PREI vai dar “dignidade” aos negócios dos agentes económicos, com a atribuição de microcréditos com valores a variarem de 50 mil a 7 milhões de kwanzas, para além do acesso ao sistema de Segurança Social e de formação.

O ministro que trabalhou durante dois dias na província do Moxico, afirmou que o objectivo do PREI é contribuir para o crescimento económico e social, potenciar a promoção do trabalho decente e a reduzir a pobreza nas comunidades.

Programa de Reconversão da Economia Informal já formalizou mais de 100 mil operadores econômicos das províncias de Luanda, Malange, Huambo, Cunene, Huíla e Bié.

PREI é uma iniciativa do Governo de Angola, levado a cabo por uma comissão multissectorial, coordenada pelo Ministério da Economia e Planeamento, contando com o apoio orçamental da União Europeia (UE) e assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).