Igreja Bom Deus apela aos cidadãos a pautarem pelo respeito às autoridades e preservação da paz

A Igreja Fraternidade Evangélica de Pentecostes na África em Angola – Bom Deus comemorou esta sexta-feira, 18 de Fevereiro, o seu 41º primeiro aniversário, desde a sua fundação a 15 de Fevereiro de 1981, com atenção virada à preservação da paz.

Por: Pedro José Mbinza

A comemoração teve lugar no Templo Internacional, município do Kilamba Kiaxi, onde, durante a pregação, o representante legal da referida igreja, Simão Lutumba Daniel, destacou o papel da instituição na preservação da paz, cultivando o amor ao próximo, a reconciliação, bem como a partilha da mensagem de Cristo. O respeito pelas autoridades por parte dos cidadãos foi ressaltado pelo reverendo, a julgar pelos últimos acontecimentos que o país tem estado a registar. Para o apóstolo, a pandemia da covid-19 não é o fim de tudo, porque não é a doença e a guerra que vão acabar com o mundo.

Preocupação com a vandalização de bens públicos

Aos jornalistas, o inspector-geral para África da Igreja Bom Deus, reverendo Alberto Cassenda, ressaltou que, sem a paz, não há prosperidade do evangelho, enaltecendo que a igreja tem um papel preponderante na consolidação da paz.

Questionado sobre a vandalização de bens públicos praticada por alguns cidadãos, sobretudo em Luanda, o reverendo considerou, que, quem pratica tais actos, “não honra o país nem a Deus”.

Em representação da secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, reverenda Deolinda Dorcas Teca, o director de evangelismo e cooperação da mesma organização, reverendo Vladimir Agostinho, durante a sua intervenção, parabenizou a igreja Bom Deus pelos 41 anos de evangelização de fé e muito trabalho neste país.



Executivo angolano garante trabalhar com a igreja Bom Deus

O bispo da igreja Tocoísta em Angola, Dom Afonso Nunes, encorajou a igreja a continuar a levar a missão com a mesma intensidade até que Cristo volte, garantindo que ainda existem muitas almas perdidas.

Viegas Bernardo, em representação da secretária para os assuntos sociais do Presidente da República, Fátima Viegas, afirmou que o Executivo angolano vai continuar a trabalhar com a igreja Bom Deus como parceira em todas as tarefas que promovam a paz, a reconciliação nacional e o desenvolvimento da sociedade angolana.

A igreja Bom Deus está presente nas 18 províncias do país e em todos os continentes. Tem prestado o seu apoio ao Estado angolano, no âmbito da sua responsabilidade social, com 10 colégios do ensino primário, do primeiro e do segundo ciclos, contribuído, assim, no processo de expansão do processo de ensino e aprendizagem.