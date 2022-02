Tráfico de marfim: Detidos três cidadãos em flagrante delito no município de Cacuaco

O Serviço de Investigação Criminal, deteve, nesta quinta-feira, no município de Cacuaco, zona da Boa Esperança, numa residência, em flagrante delito, três cidadãos angolanos, de 37, 42 e 47 anos, respectivamente, na posse de mais de 30 quilogramas de marfim.

A detenção dos trio ocorreu no âmbito do trabalho de inteligência realizado em torno de uma denúncia, por factos que constituem crimes de agressão ao ambiente, realizado pela Direcção Central de Combate ao Tráfico Ilícito de Pedras, Metais Preciosos e Crimes Ambientais, e culminou com a apreensão de quatro troféus de marfim bruto, de elefantes adultos, bem como 21 anéis, 38 pulseiras grandes, sete pequenas, uma fita métrica e uma balança.



De acordo com o Director do Gabinete de Comunicação Institucional e imprensa da Direcção Geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, aquele departamento da corporação castrense, de forma preliminar, os troféus de marfim foram obtidos por via de indivíduos na província do Bengo e seriam comercializados a cidadãos estrangeiros.

“Mencionar também que essas peças provêm de animais protegidos pela CITES, sendo de caça e comercialização proibida”.

O responsável sublinhou, por outro lado que os detidos serão presentes ao Ministério Público para responsabilização criminal, “enquanto diligências prosseguem para esclarecimento total deste crime”.

Todavia, o Superintendente de Investigação, Manuel Halaiwa, acrescenta que o SIC apela aos cidadãos a consciência de protecção e preservação da flora e fauna nacional.