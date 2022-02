Mais alta distinção a um Chefe de Estado: Presidente da República condecorado na Sérvia por mérito do Governo angolano

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, foi condecorado esta semana pelo seu homólogo Aleksandar Vučić com a “Ordem da República da Sérvia”, a mais alta condecoração a um Chefe de Estado, por ocasião do dia 15 de Fevereiro, Dia Nacional da Sérvia.

De acordo com uma nota da Embaixada de Angola na Sérvia, com este acto o Presidente Aleksandar Vučić reconhece o mérito do Governo angolano “em prol do desenvolvimento e fortalecimento da cooperação pacífica e das relações de amizade entre os dois países, assim como o estreitamento das relações políticas, diplomáticas e económicas”.



De referir que em Julho de 2021, o Chefe de Estado angolano, também chegou a ser condecorado, em Conakry, pelo seu homólogo Alpha Condé, com a Grã-Ordem Nacional da República da Guiné e em Dezembro do mesmo ano, João Lourenço foi condecorado com o Prémio da Integração Africana, como reconhecimento da sua acção como Presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos e pelo seu empenho, no geral, em questões de desenvolvimento e estabilidade de África.