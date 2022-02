Sagrada volta a trabalhar para vencer o Zamalek

Transições rápidas da defesa para o ataque e a finalização das jogadas combinadas dominam, hoje, às 17h00, a preparação do Sagrada Esperança antes do jogo com o Zamalek Sport Club do Egipto sábado à tarde, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda.

O desafio, é pontuável para a segunda jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões africano de futebol.

Como tem sido habitual, o treino inicia com os exercícios de aquecimento, com e sem a bola para a manutenção da condição física do colectivo.

Na sequência da preparação, o técnico Roque Sapiri vai separar os atletas, para voltarem a ensaiar os processos de jogo, com a intenção de melhorar a organização defensiva e a eficiência dos avançados.

Amanhã, no horário em que se vai disputar o desafio no sábado, os diamantíferos trabalham no Estádio Municipal dos Coqueiros, na Baixa de Luanda, para as correcções de situações de jogo.

Este treino vai ser baseado nas correcções dos aspectos técnico-tácticos, com realce para a finalização e a cobrança de bolas paradas.

Ontem, às 17h00, num dos anexos do Estádio Nacional 11 de Novembro, os diamantíferos trabalharam com intensidade os aspectos tácticos, principalmente as saídas pelas laterais, para as acções de ataques.

O técnico aproveitava o momento para corrigir os movimentos defensivo e ofensivo dos elementos dos quatro sectores (baliza, defesa, meio-campista e avançados).

Egipto

O Zamalek SC cumpre, hoje, uma sessão de treino ligeiro, para a recuperação dos jogadores, num dos anexos do Estádio Nacional 11 de Novembro. Os egípcios desembarcaram, ontem, à noite, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, com uma delegação de mais de 35 pessoas, entre atletas, oficiais, dirigentes do clube e um responsável federativo que chefia a caravana.

A equipa está alojada no Hotel Victoria Garden, no Distrito Urbano da Camama, no município de Talatona. Amanhã, vai cumprir o treino de reconhecimento do Estádio Nacional 11 de Novembro para a adaptação à relva do campo, onde o técnico vai fazer a correcção de alguns detalhes tácticos.

Na terça-feira, à noite, os Cavaleiros Brancos perderam com o Smouha, por 0-2, no Estádio Borg El Arab, na cidade de Alexandria, em jogo pontuável para a 9ª jornada do campeonato egípcio.

Com este resultado, o Zamalek SC mantém-se na segunda posição da tabela classificativa, com 19 pontos, seguido pelo Smouha na terceira, com 18.

Petro ensaia jogo vistoso para defrontar o Wyad

O Petro de Luanda volta, hoje, às 9h00, aos trabalhos de preparação técnico-tácticos, no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira “Jesus”, no bairro Madame Bergman, visando a partida com o Wydad Athletic Club de Casablanca, sábado às 14h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para a segunda jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões de futebol africano.

Depois da preparação física, os jogadores vão trabalhar os processos de jogo defensivo, seguido das transições rápidas para as acções de ataque.

O técnico tricolor do Eixo Viário, Alexandre Santos, quer apresentar um jogo vistoso, com jogadas combinadas rápidas durante os movimentos ofensivos. Ontem, no mesmo recinto, Alexandre Santos foi bastante exigente com os atletas, numa sessão marcada, também, com várias paralisações para as correcções.

O Wydad AC é aguardado, hoje, ao princípio da noite, em Luanda, numa comitiva de mais de 35 membros, entre jogadores, elementos do corpo técnico, dirigentes da agremiação e um responsável da federação.

O adversário dos tricolores derrotou, na terça-feira o Rapide Oued Zem, por 2-0, no Estádio Mohammed V, em jogo a contar para a 17ª jornada do Botola Pro (principal campeonato marroquino de futebol).

Com o triunfo, o Wydad AC está em primeiro lugar, com 39 pontos. O Rapide Oued Zem é o “lanterna vermelha”, com 10.