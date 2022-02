Petro prepara detalhes de jogo para a recepção ao Wydad AC

O Petro de Luanda começa a preparar hoje, a partir das 9h00, no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira “Jesus”, em Luanda, o jogo com o Wydad Athlétic Club de Casablanca, para a segunda jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol, marcado sábado às 14h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda.

Depois da folga de segunda-feira (14), o técnico Alexandre Santos recupera os jogadores para a manutenção da condição física, devido ao desgaste verificado no desafio com o Zamalek Sport Club do Egipto, sábado passado, no Estádio Mohammed V, em Casablanca (Marrocos).

Os exercícios físicos vão ser dominados com algumas corridas, seguido da preparação com bola para melhorar a qualidade da sua circulação, recepção e passe.

Nos aspectos técnico-táctico, os atletas vão ensaiar os processos de jogo, com realce para a organização defensiva durante um ataque da equipa contrária e contra-ataques rápido.

O grupo vai treinar, também, a marcação de lances de bolas paradas, para avaliar o comportamento dos jogadores do sector defensivo e o movimentos dos avançados.

A cobrança de bolas paradas será encarregue aos extremos Job e Jaredi, e, também, aos laterais Eddy Afonso, Tó Carneiro e Diógenes.

No mesmo horário, amanhã, o grupo regressa aos trabalhos para os habituais e exigentes exercícios de aquecimento e, depois, o mesmo tipo de preparação de hoje.

Na quinta-feira, às 8h30, antes da penúltima sessão de treinos no seu recinto, em conferência de imprensa no Complexo Demóstenes de Almeida, o técnico Alexandre Santos fará a antevisão do jogo com o Wydad AC, que é aguardado, sexta-feira, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

Após a chegada da delegação marroquina em Luanda, o Wydad cumpre o tradicional treino de reconhecimento do campo do Estádio 11 de Novembro , para a adaptação à relva.

Os tricolores empataram, sábado passado, a dois golos, com os Cavaleiros Brancos (alcunha do Zamalek SC) no Estádio Internacional do Cairo, para a primeira jornada do Grupo D. Com este resultado, Petro e Zamalek partilham a segunda posição da tabela classificativa, com um ponto, atrás do Wydad AC no primeiro lugar, com três pontos.

Diamantíferos ensaiam hoje processos tácticos

As saídas da defesa para as acções ofensivas e processos do jogo defensivo dominam, hoje, o segundo treino do Sagrada Esperança, em Luanda, para o desafio frente ao Zamalek do Egipto, previsto para sábado, a partir das 17h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para segunda jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões de futebol africano.

Antes dos aspectos técnico-tácticos, os atletas cumprem exercícios de aquecimento para a manutenção da condição física do colectivo.

Depois da parte física, numa parte do campo, conforme tem sido habitual, os atletas ficarão em três grupos para preparar os processos de jogo, com realce para as jogadas combinadas de ataque e contra-ataques rápidos.

A terceira fase do treino estará reservada à cobrança de bolas paradas (pontapés de cantos e livres) junto à área do guarda-redes.

Os diamantíferos, que desembarcaram no domingo, em Luanda, treinaram, ontem, na Piscina do Hotel Wassa, no bairro Benfica, para a recuperação dos jogadores.

O Zamalek SC é aguardado amanhã nesta cidade, com uma comitiva desportiva de mais de 30 pessoas entre atletas, oficiais e um chefe da delegação, e deve ficar hospedado no Hotel Victoria Garden, no Distrito Urbano da Camama.

Os Cavaleiros Brancos, designação oficial do clube egípcio, efectuam, na sexta-feira, o habitual treino de reconhecimento ao Estádio Nacional 11 de Novembro.

Antes desta preparação, o adversário da agremiação lunda trabalha na quinta-feira, num dos campos anexos da partida.