Mata antigo sogro suspeito de abusar de neta de nove anos

Homicida atacou avô da sua filha, em Lisboa, a murro e pontapé. Fugiu mas acabou por se entregar à Judiciária.

Bruno Domingos, torneiro mecânico de 33 anos, matou o antigo sogro à pancada, em Lisboa, por acreditar que este tinha abusado sexualmente da neta, de nove anos, e continuava a vê-la, contra a ordem do tribunal. O caso ocorreu na noite de sábado, 29 de janeiro, no Bairro dos Loios, em Marvila. A vítima acabaria por morrer no hospital, no domingo, enquanto o suspeito fugiu. Uma semana depois, Bruno Domingos entregou-se à Polícia Judiciária, estando já em prisão preventiva.

Na noite do crime, às 23 horas, o suspeito, residente em Chelas, dirigiu-se ao apartamento de Luís Costa, no 5.º andar do n.º 222 da Rua Luís Cristino da Silva, para se travar de razões com ele. O ex-sogro recebera ordem judicial para se afastar da neta, mas não a cumpria. Bruno acreditava que aquele tinha abusado sexualmente da menina – algo que esta tinha contado ao pai – e continuava a vê-la à saída da escola.