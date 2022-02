Lunda Norte regista aumento de mortes por acidentes

Cento e cinquenta (150) pessoas morreram em 2021 na província da Lunda Norte, vítimas de acidentes 684 de viação, representando um aumento de 73 mortes em comparação com o ano 2020.

A informação foi avançada esta quarta-feira, no Dundo, pelo chefe de departamento de trânsito e segurança rodoviária, Abílio Hélder, na abertura da jornada comemorativa do 46º aniversário da Policia Nacional, a assinalar-se a 28 do mês em curso, acrescentando que houve também, aumento de 212 acidentes.

De acordo com o responsável, os acidentes causaram igualmente, ferimentos graves e ligeiros a 745 pessoas, contra 422 do ano 2020.

Os acidentes consubstanciados em atropelamentos, colisões, despistes, causados por excesso de velocidade, negligência, condução sob efeito de bebida alcoólica, provocaram danos materiais avaliados em 6 84 milhões e 501 mil kwanzas.

Esclareceu que o número reduzido de acidentes, mortes e feridos em 2020, deveu-se as meditas restritivas impostas pelo Estado angolano, no âmbito da estratégia de prevenção e combate à Covid-19.

A jornada comemorativa dos 46 anos da Polícia Nacional na Lunda Norte, reserva actividades desportivas, palestras, visitas, entre outras.

O Dia da Polícia Nacional é celebrado todos os anos a 28 de Fevereiro por ter sido nesta data que, em 1976, o primeiro Presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, presidiu, na Escola de Polícia Mártires do Kapolo, em Luanda, a cerimónia de juramento de bandeira de 383 efectivos.