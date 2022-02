Liverpool impõe-se na Liga dos Campeões

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões continuaram esta quarta-feira, com mais dois jogos da primeira- mão.

O Inter perdeu em casa com o Liverpool de Diogo Jota. Os ingleses resolveram o jogo com dois lances de bola parada. Os golos foram marcados por Roberto Firmino, aos 75 minutos, e por Mohamed Salah, aos 83 minutos.

No outro jogo da noite, o Salzburgo empatou em casa com o Bayern. Aos 21 minutos, Adamu inaugurou o marcador e colocou a equipa da casa na frente do marcador. A um minuto dos 90, Coman marcou o golo do empate e fechou a contagem da partida.