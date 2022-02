Giuliani diz que Eminem deve sair do país por se ajoelhar no Super Bowl

Para o antigo presidente da câmara de Nova Iorque e ex-advogado de Donald Trump, a National Football League (NFL) “gozou com as forças de segurança” ao permitir que Eminem se ajoelhasse.

Rudy Giuliani, antigo presidente da câmara de Nova Iorque, ex-advogado e amigo de Donald Trump, criticou Eminem por se ter ajoelhado durante a actuação no intervalo do Super Bowl, no domingo, e sugeriu que o rapper devia abandonar os Estados Unidos da América (EUA).

“Vamos falar sobre o Eminem ajoelhar-se”, disse Giuliani durante o seu programa de rádio ‘The Rudy Giuliani Show, na segunda-feira. “Porque é que ele não vai para outro país? Quero dizer, vai ajoelhar-te para outro lado. Vocês sabem quantos polícias o estavam a defender e a proteger durante aquele jogo ontem?”, acrescentou.

Eminem ajoelhou-se após interpretar ‘Lose Yourself’ e a associação com o ex-atleta Colin Kaepernick – que, em 2016, se ajoelhou durante o hino nacional como forma de protesto contra a opressão racial – foi inevitável. Também há quem considere que o artista estava a prestar tributo ao rapper falecido Tupac.

Para Giuliani, a National Football League (NFL) “gozou com as forças de segurança” ao permitir que Eminem se ajoelhasse.

Dr. Dre, que actuou também no espetáculo – além de Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent e Mary J Blige – disse que alguns “pormenores” foram retirados antes da actuação, mas que a NFL não se opôs à atitude de Eminem.

“Algumas coisas sofreram alterações, mas foram tipo, coisas pequenas. O Em [Eminem] ajoelhar-se… Foi o Em a fazer a sua própria cena e não houve qualquer problema com isso”, disse o rapper ao TMZ.