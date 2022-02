Cabo Verde na Cimeira Europa-África com os olhos postos na recuperação pós-Covid-19

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional de Cabo Verde, Rui Figeiredo Soares, afirma que a Cimeira Europa-Africa será uma excelente ocasião para se discutir as relações e os desafios para vencer a pandemia da COVID – 19, bem como a retoma económica.

A Cimeira vai decorrer, a partir desta quinta-feira (17), em Bruxelas, e a delegação cabo-verdiana é chefiada pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

Além da Covid-19, o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, diz que Cabo Verde deve debater questões relacionadas com as mudanças climáticas, e colocar em prática as recomendações.