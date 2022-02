Angola e RDC abordam estado das relações bilaterais

O Presidente da República, João Lourenço, falou esta quarta-feira, ao telefone, com o homólogo da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, com quem abordou o estado das relações bilaterais.

A informação foi avançada na página da Presidência da República na rede social Facebook, que não adiantou mais pormenores.

Angola e RDC, países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), têm mantido contactos ao alto nível, sobre questões relacionadas com a paz, estabilidade e segurança na região.

Os dois países partilham 2.511 quilómetros de fronteira comum.