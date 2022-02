Presidente do CNJ vai levar problemas dos jovens às instituições de direito

O Presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), Isaías Kalunga, pela primeira vez, foi esta segunda-feira ao encontro da juventude do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola (CICA) para identificar as soluções dos principais problemas que preocupam a juventude angolana.

Por: Pedro José Mbinza

Durante o encontro que aconteceu na sala do coro da Igreja Metodista Unida em Angola, os líderes religiosos levantaram algumas questões inerentes ao desemprego, fome, delinquência, greve dos professores do Ensino Superior nas universidades públicas, actuação dos polícias nas manifestações, elevado índice de prostituição, bem como a credibilidade dos órgãos de comunicação social públicos.

A directora-geral da juventude do CICA, Laurinda Santos, referiu que os jovens cristão têm estado a trabalhar em diversas plataformas políticas, dando o seu contributo na resolução dos problemas do país, mas precisam de mais abertura e oportunidade, porque ainda enfrentam dificuldades no acesso à formação, emprego e habitação.



“Apelamos o governo a criar mais políticas para juventude, mais acessibilidade aos jovens para conseguirem espaço no sentido de desenvolverem as suas capacidades, com vista a contribuir para a evolução da sociedade e garantir o sustento das suas famílias angolanas”.

Preocupações serão levadas às instituições afins

Isaías Kalunga, em entrevista aos jornalistas, afirmou que a missão é ter uma juventude que preserva a paz, a unidade e a pacificação dos espíritos.

“As questões levantadas pelos mais de 20 líderes juvenis religiosos neste primeiro contacto serão encaminhadas às instituições afins”, afirmou Isaías Kalunga.

A actual direcção da juventude do Conselho de Igreja Cristãs em Angola conta com aproximadamente oito milhões de membros em todo o país. O empoderamento da juventude nos diversos níveis, a criação de centros de formação profissional, a disponibilização de bolsas de estudo, educação e protecção à criança são alguns programas e projectos da organização que prima por uma conduta de educação cristã, cívica e de cidadania.