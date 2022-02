Eliseu recebe dirigentes africanos para travar terrorismo no Sahel

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe esta noite, no Palácio do Eliseu, os chefes de Estado dos países parceiros para discutir a presença francesa no Sahel, particularmente no Mali, como parte da luta contra o terrorismo.

Esta quarta-feira à noite, o Eliseu recebe os dirigentes do Niger, Mauritânia, Chade e dos países da África Ocidental o Presidente da Costa do Marfim, do Gana, Togo, Benin, do Senegal Macky Hall que assumiu recentemente a chefia da União Africana.

Também vão estar presentes o presidente do Conselho Europeu Charles Miche, a presidente da comissão Ursula Von der Leyen, o chefe de diplomacia da União Europeia Josep Borrel e dirigentes de países que apoiam e integram operações no Sahel. Entre eles as forças especiais Takuba, a formação militar EUTM ou a missão das nações unidas Minusma.

O chefe do governo italiano Mario Draghi também vai ser recebido por Emmanuel Macron, o Chanceler alemão falta ao encontro. No entanto vão estar responsável norte-americanos e britânicos.

“Não haverá respostas antes de chegar um consenso”, apontou o Eliseu que garante que as decisão vão ser anunciadas nos próximos dias “caso se alcance um plano de convergência” entre os participantes no jantar desta noite.

“Se for necessário mais tempo, tomaremos mais tempos”, acrescenta a presidencia francesa, lembrando tudo está em aberto quando a uma possível saída militar da França do Mali.