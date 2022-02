Caso São Vicente: Advogados de Carlos de São Vicente negam ter recusado presença de jornalistas na abertura do julgamento

Os advogados do empresário luso-angolano Carlos de São Vicente negam categoricamente a alegação de que se opunham à presença da imprensa na abertura do julgamento ocorrido na última sexta-feira em Luanda.

Os jornalistas que se deslocaram na última sexta-feira para cobrir o início do julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente foram expulsos do Tribunal da Comarca de Luanda.

Na audiência foi permitida a entrada de um jornalista apenas, que foi impedido de gravar e fazer anotações do mediático caso São Vicente.

Ao contrário do que foi apresentado, os advogados em nota enviada ao Portal de Angola, garantiram que não solicitaram ao tribunal que impedisse a entrada dos jornalistas. Ao contrário, afirmaram, o público deve ser sensibilizado para a inconsistência do caso da acusação e para as repetidas violações dos direitos da defesa.

A exclusão de jornalistas do julgamento, segundo apontaram, é uma manobra inaceitável por parte da acusação e do governo para levar a cabo o assalto judicial planeado desde o início do caso despoletado na Suíça.

Por este facto, sustentaram, ninguém está acima da lei, muito menos o seu constituinte Carlos de São Vicente, que tem dedicado toda a sua vida a Angola, e que está ansioso por se explicar e responder a todas as acusações.

Neste sentido, denunciaram que estão perante a um julgamento injusto, sendo que, todos têm direito à justiça, e isto inclui Carlos de São Vicente e todos os angolanos.

De referir que na altura, a medida causou uma grande revolta dos profissionais de comunicação, incluindo o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, que repudiou a acção do tribunal por não ter estado alinhada aos dispositivos legais.