Governo promove legado de Agostinho Neto

A Comissão Interministerial para a Organização das Acções Comemorativas Alusivas ao Centésimo Aniversário do Fundador da Nação, António Agostinho Neto, anunciou, ontem, 14 de Fevereiro, em Luanda, a abertura do Prémio Literário Sagrada Esperança, Edição Especial, com o objectivo de promover o legado do primeiro Presidente de Angola.

Ao discursar no acto, diante da ministra da Educação, Luísa Grilo, e do vice-governador de Luanda para área Política e Social, Dionísio da Fonseca, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Filipe Zau, destacou a necessidade de promover, difundir e perpectuar o legado de Agostinho Neto, como estadista, humanista e homem de letras.

Filipe Zau elevou as qualidades de Agostinho Neto, como líder no processo de autominização política de Angola, e também, líder na inculcação, em cada um de nós, do espírito de angolanidade.



Criação Literária

Incentivar a criação literária entre os autores nacionais e desencadear, de forma sistemática, uma nova vaga de legitimação discursiva para o conhecimento, consolidação e defesa da Unidade Nacional, associada à necessidade de prosseguir no esforço comum da promoção, divulgação e difusão do livro e da leitura, são linhas de força para este relevante Prémio, segundo o ministro.

Regulamento

O Prémio Literário Sagrada Esperança, Edição Especial, Centenário de Agostinho Neto, é patrocinado pelo Banco Caixa Angola, uma edição única e é atribuído por candidatura de autores angolanos com ou sem obra publicada. O Prémio confere temas inteiramente livres, nos géneros como romance (novela, conto), poesia, dramaturgia, ensaio e crónica.

Os direitos de autor resultante da edição da obra premiada serão devidos ao autor, sendo calculados em número de exemplares correspondentes à 10 por cento da tiragem da edição. A correspondência deve ser remetida para o endereço: “Prémio Literário Sagrada Esperança, Edição Especial, Centenário de Agostinho Neto – Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, Rua Cirilo da Conceição Silva nº7, 2º andar, Luanda.