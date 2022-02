Eleições gerais de 2022: “Muitos líderes políticos vão querer procurar feitiço para ganhar as eleições”

Em vésperas das eleições gerais de 2022, Angola tem vindo a registar constantemente um clima de tensão política que não facilita a edificação da democracia e da boa convivência entre os cidadãos que, obviamente, defendem posições e ideologias políticas totalmente diferentes, o que preocupa a sociedade civil e as entidades religiosas, tendo em conta que a igreja é chamada a dar o seu contributo na moralização da sociedade.

Por: Pedro José Mbinza

O Director do Centro de Evangelismo, Educação Cristã, Estudos Teológicos da Igreja Metodista Unida em Angola, reverendo Mateus Francisco, considera que o grande problema no nosso país é que os cristãos não estão a fazer o seu trabalho nos partidos políticos.

“Se os partidos políticos fazem o que nós chamamos mobilização para terem mais membros, também há necessidade dos cristãos fazerem campanha dentro dos seus partidos políticos para colocarem nos sítios chaves do partido pessoas que respeitam Deus, têm temor de Deus, amam o próximo e, acima de tudo, quando subir, até prefere andar a pé para que o angolano mais desgraçado consiga ter água, luz e estradas em condições”, argumentou o pastor.



Angola precisa de líderes tementes a Deus

Para o Coordenador da Pastoral Universitária da Universidade Metodista de Angola, precisa-se, de facto, de líderes a frente do governo e das instituições do Estado que respeitam Deus e o próximo, acrescentado também que o cristão faz parte da política e a política faz parte da vida de cada um de nós.

“Somos nós os indicados por Deus que seleccionámos as pessoas que amam o Senhor para estarem a nossa frente. O pior erro que provoca a actual tensão política que se vive no país é que boa parte dos líderes políticos a nível central, provincial e municipal não temem Deus, pensam simplesmente neles mesmos e não amam ninguém.

Corrupção e vandalismo

Segundo o Pastor Mateus Francisco, o problema da corrupção resulta do egocentrismo. Por exemplo, esses nossos companheiros identificados pelo governo que prejudicaram o desenvolvimento do país por via dos roubos podem ser consideradas como pessoas que não têm respeito de Deus, não temem Deus e não amam Deus.

“Seja qual for o partido político no nosso país, se os cristãos que são membros desses partidos políticos votarem com emoção e não por amor, então teremos essas tensões, jovens a subirem nos símbolos da República, a vandalizarem os bens públicos, a partirem carros, a atearem fogo na estrada e a impedir com que os outros possam trabalhar”, garantiu.

O reverendo acredita que um cristão em momento algum vai fazer uma manifestação que prejudique o seu próximo.

“A manifestação é um direito constitucional, mas quando um cristão o faz é com paz, harmonia, respeito às instituições. A polícia nem teria muito problema, quando sabe que os cristãos saíram às ruas, porque são membros de um partido político, porque obedecem às regras e fazem tudo dentro da base do amor”, apontou.

Os líderes podem andar em “casas escuras” para ganharem

Durante a entrevista, o também professor da faculdade de teologia da referida universidade elevou os seus argumentos, afirmando mesmo que, assim que estamos a começar a campanha eleitoral, muitos líderes vão preferir procurar outros deuses ou “casas escuras” em busca conseguir feitiço para ganhar as eleições. “Imagina uma o pessoa que ganhou através de forças escuras em frente do país? Diabo estará a governar, nós vamos sofrer. São as consequências da má escolha dos cristãos. O bom governante só está preparado para dirigir o país, quando respeita e uni a família na sua própria casa”, apontou.