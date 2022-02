“Arrojado” em mundo de arrojados – José dos Santos

Nunca um arrojado teve tanta fama como o Arrojado do Prenda. Nunca uma pessoa teve tanta piada para contar, tanto humor para distribuir, quanto tinha o Arrojado.

E numa vida de arrojar-se, como era no Prenda, onde pais e mães tinham que fazer das tripas o coração para levar o suado e exigente pedaço de pão à casa e aliviar os inclementes apelos do estômago dos filhos, o Arrojado era capaz de fazer piada até desta “sofrência”.

Não havia cara alegre como a do Arrojado, que tinha futebol para dar, vencer e até… exportar. Mesmo com as suas “pernas alicates” – era garrincha – extasiava os prosélitos com o seu bem saber jogar futebol.

Não era por isso sem razão que era um habitué entre os avançados do Prenda Star, quando disso fosse necessário. Quando, por razões profissionais, houvesse indisponibilidade por parte dos kotas Américo e Miguel Reis, não poucas vezes era ele, o Arrojado, o bombeiro de serviço requisitado para a espinhosa missão de defender a honra das estrelas do Prenda.

Tinha bola, ginga, poder de desmarcação e muita alegria com bola nos pés. Nem as suas pernas trocadas e seu ‘rabo de pato’ impediam-no de proporcionar boa bola à numerosa e ruidosa assistência. Sabia decifrar o ABC do esférico. Tinha na cabeça a fácil solução para complicadas e complexas trigonometrias do futebol.



As fintas as tinha à esquadra e régua. Corria como um raio. Na ala direita, poucos o apanhavam. Era mesmo um arrojado em todas as situações de vida e do futebol. Era um bom Arrojado.

Pena é que muitos, como ele, tenham desistido da vida tão cedo. Tinham muito mais para dar, mais sorrisos para espalhar, mas escolheram caminhos algo sinuosos que deitaram por terra toda uma imagem conquistada ao longo das suas ainda prematuras vidas.

Nos seus mil ofícios – entendia de eletricidade e de rádio-tecnica – aprendeu a dominar com incrível perfeição material cortante. Na sua pequena e inseparável pasta a tiracolo tinha um pouco de tudo que lhe servisse de objecto de “legítima defesa” diante de qualquer ataque de um qualquer adversário.

Faca, canivete, chave-de-fenda e até machadinho, na pasta de Arrojado havia sempre um espaço para acomodar o seu “arsenal bélico”, com o qual tinha a invulgar habilidade para ‘xinar’ (esventrar) quem lhe mexesse a têmpera.

Na verdade, desconhece-se como é que, num abrir e fechar de olhos, tenha evoluído para este campo. Como é que um rapaz que esbanjava alegria e transbordava simpatia tenha descambado para um domínio que se lhe era desconhecido.