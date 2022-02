Covid-19: África do Sul com oito óbitos nas últimas 24 horas

A África do Sul registou neste domingo oito mortes associadas à covid-19, o número mais baixo notificado num só dia no país no espaço de um ano, segundo o Departamento Nacional de Saúde.

De acordo com o mapa estatístico do Departamento Nacional de Saúde a que a ANGOP teve hoje acesso, em Pretória, o país contabiliza actualmente 96.993 óbitos.

Desde o surgimento da doença na África do Sul notificaram-se 3.641.811 casos, sendo mil 649 detectado domingo.

Foram igualmente recuperadas 3.502,319 pessoas, correspondente a 96,2%, bem como administradas 30 milhões 559 mil 431 doses de vacinas contra covid-19.