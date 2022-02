Jovem suspeito de terrorismo fica em prisão preventiva

O jovem suspeito de planear um ataque terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vai ficar em prisão preventiva.

A medida foi anunciada pela juíza do Tribunal Central de Instrução Criminal da capital portuguesa, que justificou a decisão por haver “fortes indícios de existir a continuação da actividade criminosa e da perturbação da tranquilidade pública”.

O jovem foi detido esta quinta-feira pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária, em posse de várias armas, na sequência de um alerta dado pelo FBI.

José Manuel Anes, fundador do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo: “Os americanos avisaram que havia um jovem com um ‘nickname’, uma alcunha da internet, que andava a frequentar esses ‘chats’ e a fazer declarações e era fundamental identificar o jovem. É esse o trabalho que foi feito a nível da investigação criminal na internet.”

Segundo fontes ligadas ao processo, o ataque estava planeado para esta sexta-feira e seria um atentado a título individual, sem motivações políticas ou religiosas.

O advogado do aluno de 18 anos do curso de Engenharia Informática afirmou que vai recorrer da decisão do tribunal lisboeta, mas não quis responder quando questionado sobre eventuais antecedentes de problemas de saúde mental.