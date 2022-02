Angola num barril de pólvora: Militares da Força Aérea manifestam-se no 1* de Maio

Cerca de 180 militares da Força Aérea Nacional estão a manifestar-se agora no largo 1* de Maio, onde se encomtra a estátua do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto.

Por: Diniz Kapapelo

Segundo fontes do Portal de Angola no local, os militares formados pelas Forças Armadas Angolanas (FAA), foram colocados no desemprego depois de um ano de formação e de terem sido admitidos na Força Aérea Nacional.

Os cerca de 180 jovens formados esperam que o Presidente da República, João Lourenço, enquanto Comandante-em-Chefe das FAA, no sentido de resolver essa situação.

“Se o objectivo do Presidente é tirar um número considerável de jovens do desemprego não se compreende como é que jovens formados pelas FAA são expulsos sem.mais nem menos”, reclamou m dos agentes no local, sublinhando que não foram apresentadas razões plausíveis para essa expulsão e os jovems não têm cadastro.

“Aliás, alguns de nós, somos filhos de oficiais das FAA que morreram ao serviço da pátria. Nós só queremos dar continuidade do legado deles”, apontaram garantindo que, com esse comportamento, o país que vai realizar eleições em Agosto, arrisca-se a entrar num cenário político e social bastante conturbado e, o MPLA, enquanto partido no poder, a perder as eleições.