Grupo Boabab importa 200 toneladas de algodão

O grupo Zimbabweano Boabab Cotton Group, gestor da fábrica têxtil Satec, importou 200 toneladas de algodão da Àfrica do Sul e do Zimbabwe, para iniciar a produção.

O material encontra-se no Porto do Lobito, em Benguela e será transportado para o Dondo ainda este mês de Fevereiro, informou hoje, sexta-feira, à imprensa o director da fábrica, Alexandre Carlos Neto.

O grupo, informou, prevê adquirir perto de 500 toneladas métricas de algodão/mês, a partir do Zimbabwe e da África do Sul, enquanto são estudados mecanismos para a produção local, visando substituir a importação.

A unidade tem capacidade de absorver 6 mil e 300 toneladas de algodão/ ano.

Alexandre Carlos indicou que, nesta fase inicial do processo de produção, a empresa vai se dedicar à produção de fio para exportação.

O grupo Boabab Cotton Group venceu em 2020 o concurso para a gestão da fábrica Satec, ex-Comandante Bula, por um período de 15 anos, com opção de compra. Em Março de 2021 iniciou formalmente a actividade.

Segundo o director, desde Março o grupo tem se ocupado da manutenção dos equipamentos, instalados em 2015, sublinhando que neste momento estão criadas as condições para a entrada em funcionamento, excepto a secção de tingimento, que carece de peças sobressalentes.

Disse que 900 trabalhadores, admitidos em Janeiro, recebem formação, destes 18 estão na África Têxtil, em Benguela, onde aperfeiçoam conhecimentos sobre manutenção de equipamentos.

Além dos trabalhadores admitidos em Janeiro, a fábrica conta já com 725, dos 1.145 formados em 2016, que serão enquadrados gradualmente.

A Satec tem duas linhas de produção, a primeira vai fazer camisolas e a segunda, tecidos jeans. Ocupa uma área de 88 mil metros quadrados e conta com serviços de fiação, malharia, tingimento, acabamentos, confecção e uma para o fabrico de tecidos de ganga.

A fábrica, que faz parte do pólo industrial de Cambambe, esteve paralisada desde 1996, por falta de matéria-prima e inoperância dos equipamentos. Foi instalada em 1967, com investimento do governo italiano, tendo funcionado de 1970 a 1996, com 1.200 trabalhadores.