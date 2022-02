1º de Agosto e Inter centralizam 19ª jornada do Girabola

O jogo entre o 1 ° de Agosto e o Interclube, a ter lugar domingo no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, centraliza as atenções da 19ª jornada do campeonato nacional de futebol da primeira divisão, Girabola2021/22, numa altura em que ocupam, respectivamente, o terceiro e quarto lugar na classificação.

Com 38 pontos, mais dez em relação ao adversário, os “militares” têm estado a realizar uma segunda volta positiva e entram para o encontro com algum favoritismo, tendo em conta, entre outros, o facto de não terem perdido nos últimos oito jogos diante do Inter.

No espaço de quatro anos, o D’Agosto ganhou quatro partidas e teve igual número de empates.

Em campo estarão equipas que acumulam 15 títulos do Girabola, tendo os “militares” 13 e o Interclube dois, as quais vêm de resultados distintos da ronda anterior, em que a formação da “polícia” venceu, em casa, o Recreativo da Caála, por 1-0, e o 1º de Agosto empatou a um golo com o líder Petro (48 pts), no Estádio 11 de Novembro.

No entanto, a jornada será aberta sábado com os desafios Recreativo do Libolo (9º/22 pts) – Progresso do Sambizanga (15º/12) e Kabuscorp (14º/13) – Sporting de Benguela (16º/3).

Para domingo estão ainda reservados os jogos Recreativo da Caála (5°/25 pts) – Cuando Cubango FC (12°/21), Williete de Benguela (8°/23) – Sporting de Cabinda (7°/23) e Desportivo da Huíla (10°/22) – Académica do Lobito (13°/20).

As partidas Petro de Luanda – Desportivo da Lunda Sul (11º/21) e Sagrada Esperança – Bravos do Maquis (6º/23 pts) foram adiados, respectivamente, para 16 de Março e seis de Abril próximo, devido o envolvimento dos petrolíferos e diamantíferos na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

O campeonato é liderado pelo Petro, com 48 pontos, seguido do Sagrada com 44, sendo este último o detentor do título.