Veja as 39 prioridades do governo Bolsonaro no Congresso Nacional para 2022

Governo Bolsonaro: Veja as 39 prioridades do Executivo no Congresso para 2022

Itens foram divulgados nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU)

Casa Civil mostrou também itens que estão em formulação tanto no Executivo quanto no Congresso Nacional

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assinou nesta quarta-feira (9) uma portaria, divulgada no Diário Oficial da União (DOU), com os projetos e as propostas consideradas “prioritárias” pelo governo federal para votações no Congresso Federal durante todo este ano.

No total, foram definidos 39 itens prioritários para 2022 nas áreas:

Econômica

– Marco de Garantias;

– Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços;

– Imposto sobre Operações com Bens e Serviços;

– Imposto de Renda;

– Correios.

Custo Brasil

– ICMS Combustíveis;

– Identificação civil nacional;

– Representação privada de interesses;

– Registros Públicos.

Social

– Benefício Extra/Auxílio Brasil;

– Marco Temporal terras indígenas;

– Acessibilidade/ Leitura;

– Contrato Verde e Amarelo.

Ambiental

– Recursos para ações de fiscalização ambiental e reflorestamento;

– Licenciamento ambiental;

– Política Nacional sobre a Mudança do Clima;

– Mercado de Carbono;

– Concessões Florestais.

Segurança e Defesa

– Veda a saída temporária;

– Porte de armas (categorias);

– Armas- CAC;

– Auxílio-reclusão;

– Maioridade Penal;

– Pedofilia/crime hediondo;

– Abuso sexual/confiança.

Agricultura

– Defensivos Agrícolas ou Lei do Alimento Mais Seguro;

– Autocontrole na produção de alimentos;

– Regularização Fundiária.

Mineração

– Mineração em Terras Indígenas.

Educação

– Programa Internet Brasil;

– Renegociação e perdão de dívidas do FIES;

– Homeschooling;

– Progressão Continuada.

Infraestrutura

– Voo Simples;

– Modernização do Setor Elétrico;

– Debêntures de Infraestrutura.

Saúde

– Controle de qualidade de medicamentos;

– Rastreamento de medicamentos;

– Incorporação de tecnologias ao SUS.

– A Casa Civil mostrou também os itens que estão em formulação tanto no Executivo quanto no Congresso Nacional:

Executivo

– Retaguarda Jurídica dos Policiais;

– Direito das vítimas;

– Proagro e Prêmio Seguro Rural;

– Mineração em faixa de fronteira;

– Microcrédito.

Congresso Nacional

– Tributos federais incidentes sobre o diesel.