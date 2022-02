Primeiro-ministro líbio terá sido alvo de tentativa de assassinato

O primeiro-ministro líbio terá sido alvo de uma tentativa de assassinato com atacantes a dispararem contra o seu carro, quando este regressava a casa.

Uma informação avançada por fonte próxima de Abdulhamid al-Dbeibah, citada por agências de notícias. Os atacantes fugiram, esclarecia a mesma fonte, que acrescentava que foi aberta uma investigação.

Se confirmado este intento de matar o chefe do executivo ele pode agravar a crise pelo controlo da Líbia, sobretudo depois de al-Dbeibah ter dito que ignoraria uma votação agendada pelo parlamento para a sua destituição.

Uma situação que acontecem no meio de intensas contendas entre as diversas fações sobre o controlo do governo. As Forças Armadas estão a mobilizar-se na capital o que levanta receios de que a crise política possa desencadear combates.