MPLA forma quadros sobre Estratégia de Comunicação e Marketing Eleitoral

Secretários dos departamentos de Informação e Propaganda dos Comités municipais do MPLA recebem desde hoje, formação sobre Estratégia de Comunicação e Marketing Político Eleitoral, visando melhorar a actuação do partido na vertente comunicacional.

O seminário com duração de dois dias, vai abordar temas relacionados com os desafios políticos na era digital, dinamização das plataformas digitais e produção de textos informativos para as redes sociais, produção de vídeos em smarthphones e o papel do mestre de cerimónia na condução de eventos.

Ao proceder a abertura da formação, o primeiro Secretário Provincial do MPLA, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, realçou a importância do evento na melhoria da actuação dos quadros nas redes sociais, enquanto campo de disputa política.

Precisou que os participantes vão ainda receber orientações político-ideológicas, com vista a manutenção da coesão interna do partido.

Fez saber que as eleições deste ano serão grandes desafios, pelo que urge a necessidade de se trabalhar para que o partido alcance a vitória.

Participam ainda da formação quadros da JMPLA e da OMA.