Angola é o terceiro parceiro comercial da China em África

Angola foi o ano passado o terceiro parceiro comercial da China em África, mas as suas trocas comerciais estão concentradas em grande parte no petróleo, revelam números divulgados pelas alfândegas chinesas e outras fontes.

O valor do comércio de Angola com a China foi em 2021 de 23.000 milhões de dólares ou seja 9% da totalidade do comércio entre a China e continente africano e Angola tem um grande excedente pois as suas exportações para a China foram avaliadas em 21.000 milhões de dólares o segundo maior exportador a seguir à Africa do Sul com 33 mil milhões de dólares.

O petróleo continua a ser a principal exportação angolana para a China, com cerca de 70% da totalidade. O portal Statista que se especializa em estatísticas comerciais disse que o ano passado Angola exportou petróleo no valor de 14.851 milhões de dólares para a China.

O comércio entre África e a China atingiu o ano passado um nível recorde apesar da pandemia do Coronavírus com um total de 254.000 milhões de dólares de trocas comerciais um aumento de 35% em relação ano anterior.

As principais exportações de África para a China são minérios, metais, petróleo e produtos agrícolas.

África do Sul (21% do total), Nigéria (10%), Angola (9%), Egipto (8%) e República Democrática do Congo (6%) são os principais parceiros comerciais africanos da China.

Na totalidade do comércio da China, África aparece em sexto lugar com apenas 3,83% da totalidade do comércio internacional do país.