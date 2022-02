Agência Fitch melhora avaliação do BAI e destaca resiliência do modelo de negócio do Banco

A agência de notação financeira Fitch Ratings informou que alterou a avaliação do rating do Banco Angolano de Investimentos (BAI) para “estável”, assumindo-o como principal banco privado de Angola, com uma quota de mercado de empréstimos e depósitos estimados em cerca de 15% a 20%.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, a reconhecida agência internacional de notação financeira destacou ainda na sua última avaliação a resiliência do modelo de negócio do Banco Angolano de Investimentos, a sua rentabilidade e o facto de beneficiar de um perfil satisfatório de captação e liquidez, com os depósitos de clientes, que se têm mostrado estáveis, a representarem o grosso da sua base de financiamento.

Na sequência desta avaliação da Fitch, agora tornada pública, o Presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Lélis, salientou que a melhoria da avaliação para “B-/estável” – “comprova a solidez e a credibilidade do Banco tanto a nível nacional, como no panorama internacional”, fazendo ainda questão de acrescentar que “apesar dos tempos desafiantes que a economia global atravessa, o BAI tem vindo a consolidar o seu papel enquanto um dos principais agentes económicos de Angola”.