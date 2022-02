Actos criminosos fazem descarrilar comboio de combustível

Os resultados preliminares do descarrilamento, na quarta-feira, do comboio cisterna do Caminho de Ferro de Luanda (CFL), com 14 vagões, contendo cerca de 600 metros cúbicos de gasóleo, apontam para acções criminosas, a serem investigadas por peritos no local, reporta uma nota do Ministério dos Transportes.

Em termos globais, indica o documento enviado ao Portal de Angola, o veículo com a composição de 15 vagões, catorze dos quais cisterna do Caminho de Ferro de Luanda, transportando gasóleo, descarrilou-se por volta das 13h30, no ponto quilométrico 230, a 10 quilómetros da cidade de Ndalatando (Cuanza Norte).

Segundo o informe, o acidente resultou igualmente na danificação de cerca de 150 metros linha férrea e do derrame de pelo menos dois dos vagões cisternas, estando nesta altura a serem realizados trabalhos técnicos para a contenção do combustível e protecção do meio ambiente circundante.

Entretanto, a nota refere que peritos do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola (INCFA) devem chegar ao local do acidente, esta quinta-feira, para a competente investigação das causas que estão por detrás do acidente, e consequente reabilitação do trecho da linha e retoma da circulação.

Enquanto isso, informa o Ministério dos Transportes, que não especificou os actos criminais, a circulação de todos os comboios de Luanda para Ndalatando e Malanje encontra-se suspensa até que as condições técnicas serem repostas.