Luta contra o terrorismo na agenda de Nyusi em Bruxelas

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, iniciou hoje (7), uma visita à sede da União Europeia, em Bruxelas, onde pretende reforçar a cooperação, incluindo na luta contra o terrorismo e mitigação das mudanças climáticas.

O primeiro encontro de Nyusi foi, a porta fechada, com a Comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen.

Após esse encontro, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves, destacou o apoio da União Europeia na luta contra o terrorismo, que desde 2017 devasta Cabo Delgado.

“Há distritos que foram recuperados (…) daí a existência de um plano de reconstrução de Cabo Delgado, e a União Europeia é um dos parceiros que têm apoiado este processo. Certamente, eles vão continuar a dar seu apoio,” disse Gonçalves.

A União Europeia apoia, na Katembe,em Maputo, a formação de militares moçambicanos para o combate ao terrorismo.

Outra área que terá sido abordada, disse o diplomata, é a ajuda da União Europeia na mitigação do impacto das mudanças climáticas.

Ao longo da visita, que termina no dia 9, Nyusi vai igualmente reunir, entre outros, com o presidente do Conselho Europeu.