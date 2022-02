Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Cabinda acusa CEAST de silêncio face às mortes no enclave

A Comissão de Justiça e Paz afecta à Diocese de Cabinda acusa os bispos da Conferência Episcopal de Angola e S.Tome (CEAST) de insensibilidade em relação ao conflito armado no enclave e de se terem relegado ao silêncio face às mortes de cidadãos que ocorrem nas matas do Maiombe, devido ao conflito que opõe as forças governamentais à Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC).

O assistente eclesiástico daquela comissão, José Mbuca, afirma que a CEAST tem demonstrado “actos de injustiça” em relação ao problema de Cabinda quando confrontada com algumas situações que ocorrem noutros pontos de Angola.

