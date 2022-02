Check Point expande segurança na Cloud com Aquisição de Plataforma para Programadores

Com a aquisição da Spectral, startup inovadora de segurança de código, a Check Point CloudGuard fornece a mais abrangente plataforma de segurança da indústria, desde o código à Cloud

A Check Point® Software Technologies Ltd., fornecedor líder de soluções de cibersegurança a nível global, acaba de anunciar a aquisição da Spectral, uma startup inovadora centrada em ferramentas de segurança concebida de programadores para programadores. A aquisição resulta, para a Check Point, na expansão da solução Check Point CloudGuard que agora fornece a mais ampla gama de funcionalidades de segurança para cloud, incluindo Infraestrutura como Código (IaC) e deteção de informação secreta codificada.

A acelerada transformação digital está a levar as organizações a implementar novas aplicações mais rápido e a inovar a um ritmo crescente. Isto, em combinação com a transição para um ambiente distribuído, está a conduzir as equipas de programação para uma abordagem cloud-native, como as plataformas de low code. Em 2023, estima-se que mais de 500 milhões de apps digitais e serviços sejam desenvolvidos e implementados utilizando este tipo de método – o mesmo número de apps desenvolvidas nos últimos 40 anos. Isto representa riscos de segurança claros e imediatos para as aplicações na cloud, incluindo fuga de dados, configurações erradas e segredos expostos. Para enfrentar este enorme desafio, os programadores precisam de contar com as ferramentas certas para garantir que a segurança cloud é implementada sem comprometer a produtividade.

A Spectral, uma startup israelita fundada em 2020, é um agente-chave de inovação na segurança de programação com uma comunidade de código aberto em ascensão. A abordagem de segurança da Spectral, com foco no programador, centra-se na segurança do código, na rapidez do scanning de código e em oferecer uma experiência simples e divertida para o programador.

As ferramentas de segurança da Spectral suportam uma ampla gama de códigos de segurança automatizados, incluindo:

– Infra-estrutura como Scan de Código;

– Prevenção contra a Adulteração de Código

– Detecção de Informação Codificada

– Controlos de fonte e segurança CI/CD

– Detecção de Fugas de Código de fonte

As soluções da Spectral são implementadas em menos de cinco minutos e o rápido scan de código fornece resultados abrangentes e rigorosos em segundos. As ferramentas são utilizadas por programadores de mais de 300 organizações em todo o mundo.

As ferramentas da Spectral serão integradas na plataforma de segurança Infinity da Check Point como parte da oferta CloudGuard, o que a tornará a plataforma de segurança mais abrangente da indústria, do código à cloud.

“Enquanto líder de setor, a Check Point está constantemente a olhar para como evolui a segurança cloud para que possamos, hoje, investir na proteção do que quer que venha a seguir,” afirma Dr. Dorit Dor, Chief Product Officer at Check Point Software. “A aquisição da Spectral enfatiza o nosso compromisso para com os programadores cloud. Esta é a quinta aquisição de segurança cloud da Check Point nos últimos 3 anos, e reafirma o nosso empenho em apoiar a comunidade de developers da cloud e a nossa missão de fornecer segurança cloud automatizada, com usabilidade e confiança em todos os ambientes cloud de todas as organizações.”

“O compromisso da Spectral é permitir que os programadores construam e enviem software sem se preocuparem. Aderindo à Check Point, seremos capazes de ajudar mais programadores, de mais regiões e construir a nossa comunidade e oferta de código aberto de forma mais rápida e eficaz,” afirma Dotan Nahum, CEO e cofundador da Spectral. “A combinação das funcionalidades de segurança aprofundadas da Check Point, bem como as ferramentas de inteligência de ameaças, com as ferramentas de segurança de topo da Spectral, permitirá às organizações potenciar a sua segurança com ferramentas que os programadores adoram e nas quais as equipas confiam.”

A Check Point Software Technologies celebrou um acordo definitivo para adquirir a Spectral, e espera-se que a transação seja concluída iminentemente. Os produtos da Spectral estarão imediatamente disponíveis na suite de produtos CloudGuard.