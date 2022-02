Biden diz que gasoduto de gás entre Alemanha e Rússia não avança se Moscovo atacar a Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos alertou que o gasoduto europeu Nord Stream 2 não avançará se a Rússia invadir a Ucrânia, ao falar juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz, que visitou nesta segunda-feira, 7, a Casa Branca.

O encontro aconteceu no momento em que o Presidente francês, Emmanuel Macron, estava reunido com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscovo, numa tentativa de reduzir a tensão entre os países ocidentais e a Rússia.

Em Washington, John Biden disse que “a ideia de que o Nord Stream 2 seguiria em frente” no caso de uma invasão de tanques ou tropas russas “simplesmente não vai acontecer”.

“Eu prometo a você que seremos capazes de fazer isso”, reiterou Biden quando questionado por um jornalista como ele poderia fazer isso acontecer.

Por seu lado, Olaf Scholz não afirmou claramente se a Alemanha cancelará o projecto do gasoduto, mas afirmou que “tomaremos todas as medidas necessárias e tudo será feito em conjunto” com os Estados Unidos e outros aliados.

O chanceler alemão acrescentou que “preparamos uma reacção que nos ajudará a actuar rapidamente, se necessário” no caso de uma invasão russa, mas que ele não iria “dizer isso em público”.

O gasoduto Nord Stream 2, sob o Mar Báltico, foi projectado para levar gás natural russo para a Alemanha.

O gasoduto foi concluído recentemente, mas ainda não está operacional.

Os EUA, entre outros países, pretendem colocar um travão no oleoduto como parte da dissuasão de um ataque russo à Ucrânia.