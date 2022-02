António Ramos da Cruz nomeado embaixador no Qatar

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, nesta terça-feira, o diplomata António Coelho Ramos da Cruz para o cargo de embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola no Qatar.

Até à sua nomeação para o novo cargo, o embaixador António Coelho Ramos da Cruz desempenhava as funções de director da Direcção dos Assuntos Jurídicos, Tratados e Contencioso do Ministério das Relações Exteriores.

Já foi diplomata em países como Alemanha e Namíbia, bem como na Missão Permanente de Angola junto das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, também hoje, o Chefe de Estado angolano nomeou João Bonifácio Cassanga como vice-governador da província do Cuando Cubango para os Serviços Técnicos e Infra-Estruturas, em substituição de Afonso de Antas Miguel, exonerado neste mesmo dia, por conveniência de serviço.