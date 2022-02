Viana: Ponte de “pequena dimensão” vai custar 494 milhões de kwanzas

A ligação entre os municípios de Viana e Cacuaco vai ser restabelecida com a construção urgente de uma ponte na CAOP C6, no prolongamento da rua Brasileira, no município de Viana.

A autorização da despesa para a construção da ponte no valor de 400.094.630.00 (quatrocentos milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e trinta kwanzas), bem como para a abertura do Procedimento de Contratação Emergencial para adjudicação do contrato de empreitada foi dada pelo Presidente da República, João Lourenço, através do Despacho Presidencial nº 23/22 de 2 de Fevereiro.

A ponte, de pequenas dimensões, vai permitir igualmente a reposição imediata do tráfego rodoviário, facilitando assim a circulação de pessoas e bens, e as trocas comerciais entre os operadores económicos dos dois municípios.

A antiga ponte colapsou, devido às enxurradas que se abateram sobre a província de Luanda nos meses passados, tendo cortado a ligação rodoviária entre os municípios de Viana e Cacuaco, no prolongamento da rua Brasileira.

A necessidade “urgente e imperiosa” da construção de uma ponte naquele troço levou a abertura do Procedimento de Contratação Emergencial para adjucação do contrato de empreitada, atendendo ao facto de ser demorado qualquer outro procedimento de contratação pública, ao abrigo da Lei dos Contratos Públicos, e, por outro lado, para a realização das referidas intervenções no período seco.

O Despacho Presidencial autoriza igualmente o Contrato de Aquisição de Serviço de Fiscalização da Empreitada, com a empresa ANRGDY–Projectos, Fiscalização e Consultoria, no valor de 18.513 348, 73 (dezoito milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito kwanzas e setenta e três cêntimos).

Ao ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território compete decidir e aprovar todos os actos correspondentes aos contratos de empreitada e de fiscalização.

O Ministério das Finanças tem a responsabilidade de inscrever o projecto no Programa de Investimento Público (PIP), e assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros para a sua implementação.