Viagens marítimas entre Luanda, Soyo e Cabinda iniciam em Março

As viagens marítimas de passageiros entre Soyo, Luanda e Cabinda e vice-versa começam no próximo mês de Março, de acordo com o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D’ Abreu.

Nesta altura, estão disponíveis quatro catamarãs e um Ferrrbolt, inseridos num programa em curso, para responder à procura e aos anseios das populações sobre a disponibilidade de transportes.

Os habitantes de Cabinda dependem apenas das viagens aéreas para atingir o resto do território angolano, um problema que pode ser eliminado esse ano, com a entrada em funcionamento de catamarãs em todo litoral do país.

O transporte marítimo de passageiros para estas rotas será assegurado pela Secil Marítima. Para o inicio das operações, já foram recrutados os técnicos para as embarcações e, também, para os terminais de passageiros.