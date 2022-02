Governo angolano propõe conferência africana para discutir terrorismo e golpes de Estado

O Governo de Angola defendeu a realização de uma cimeira extraordinária para discutir o problema do terrorismo em África, provavelmente em Maio, aquando realização da Cimeira Humanitária da União Africana e a Conferência dos Doadores, previstas para a capital da Guiné Equatorial, Malabo.

A proposta apresentada por Luanda durante a sessão da Assembleia da União Africana (UA) que terminou no domingo, 6, em Addis Abeba, Etiópia, quer também que, nessa conferência, se discuta igualmente o problema dos golpes de Estado.

Esmeralda Mendonça, secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola, que tem militares integrados na força conjunta da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, diz que Luanda “estará sempre com e ao lado de Moçambique, naquilo que for necessário”.