Espanha: Governo propõe salário mínimo do país para 1.000 euros

O governo espanhol propõe um aumento do salário mínimo para 1.000 euros, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, noticia o La Vanguardia. Trata-se de uma subida de 35 euros, face ao valor actual da remuneração mínima do país, que está nos 965 euros.

O jornal espanhol, que cita fontes governamentais, diz que esta informação terá sido transmitida aos parceiros sociais, durante uma reunião que decorreu com os patrões e os sindicatos.

A concretizar-se, este aumento está em linha com as reivindicações dos sindicatos.

Apesar de ainda não ter sido tomada nenhuma decisão oficial sobre o assunto, o La Vanguardia diz que os parceiros têm até quarta-feira à tarde para pensar sobre a ideia. Contudo, o executivo espanhol tenciona que a medida seja aprovada “o mais rápido possível”, sendo que a ideia é mesmo levá-la à reunião do Conselho de Ministros da próxima semana, que está agendada para o dia 15 de Fevereiro.

Em Setembro do ano passado, recorde-se, Espanha aprovou o aumento do salário mínimo em 15 euros para 965 euros.

Vale ainda lembrar que a ministra da Economia de Espanha defendeu, na segunda-feira, a necessidade de uma reforma das regras orçamentais europeias para permitir aos Estados-membros definirem “os seus próprios objectivos” tendo em conta os constrangimentos “específicos” de cada país.

A ministra da Economia espanhola pediu para que não se repitam “os erros do passado” nesta fase da recuperação e defendeu a garantia, a nível europeu, de que a consolidação orçamental não trave o investimento e o crescimento.