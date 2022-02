Recordes nos Jogos Olímpicos de Inverno

O suíço Beat Feuz é o campeão olímpico do “downhill” do Esqui Alpino. O helvético conquistou a medalha de ouro nestes Jogos Olímpicos de Inverno que decorrem em Pequim, na China.

Com a medalha de prata ficou o francês Johan Clarey e austríaco Matthias Mayer fechou o pódio.

No Slalom gigante feminino, a sueca Sara Hector conquistou a medalha de ouro, numa prova marcada por acidentes.

A norte-americana Nina O’Brien caiu e teve de ser retirada de maca.

Ainda no feminino, mas na patinagem de velocidade, a holandesa Ireen Wust conquistou o primeiro lugar do pódio e ficou para a história como a primeira patinadora a arrecadar cinco medalhas de ouro em cinco edições diferentes de Jogos Olímpicos, juntando as edições de verão e inverno.

Na prova individual feminina do biatlo, a alemã Denise Herrmann conquistou o ouro, completando os 15 quilómetros da prova em 22 minutos 12 segundos e 7 centésimos.

Com apenas 15 anos, a patinadora russa Kamila Valieva gravou o seu nome na história da patinagem artística. A adolescente tornou-se na primeira mulher a conseguir fazer um salto quádruplo nos Jogos Olímpicos, arrecadando o ouro.

No quadro geral, a sueca lidera no número de medalhas de ouro, com três, no entanto, o Comité Olímpico Russo está no primeiro lugar do número total de prémios, com sete, duas de ouro, três de prata e duas de bronze.