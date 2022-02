MPLA em Luanda aposta na mobilização de novos membros

O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Bento Bento, reiterou hoje, sábado, o reforço na mobilização de novos militantes, visando o fortalecimento das fileiras do partido para vencer os próximos desafios eleitorais.

Ao falar num acto de massas, no distrito do Kikolo, município do Cacuaco, que serviu para apresentação da Agenda Política de 2022 do seu partido e da campanha especial do crescimento de militantes, Bento Bento disse que os membros do partido devem intensificar as acções de sensibilização e mobilização para o ingresso de novos militantes.

“Cada dirigente do nosso partido deve mobilizar seis novos militantes e os membros no mínimo três pessoas, sem esquecer os indecisos “, sublinhou.

Bento Bento referiu que para vencer as próximas eleições é necessário uma melhor organização das estruturas do MPLA, bem como de uma boa campanha de mobilização.

De acordo com o político, o processo de ingresso no MPLA requer a fidelidade de todos os dirigentes, quadros e militantes do partido, para a sua materialização, com foco na revitalização das estruturas de base.

Nesta vertente, disse Bento Bento, os membros dos secretariados da Comissão Executiva distritais e comunais deverão, para o efeito, ter maior responsabilidade e celeridade no cumprimento da nova agenda política lançada há oito dias no Cuando-Cubango.

Dos oitos eixos da agenda, Bento Bento apontou a preparação das estruturas do MPLA, organização, coesão e mobilização.

Bento Bento reconheceu que em Luanda o trabalho do MPLA será desafiante, por ser a maior praça eleitoral do país.

Anunciou a apresentação, a partir do próximo sábado, da Agenda Política nos municípios, distritos e comunas com o cumprimento das orientações superior do partido no poder em Angola.

No local foram realizadas consultas de medicina geral, aplicadas vacinas contra a Covid-19 e foi feita a oferta de mais de 300 cestas básicas as famílias carentes.