Luanda vergonhosa – José Carlos de Almeida

Se os habitantes que cometem diferentes infracções fossem condenados a realizar serviços sociais, decerto, seriam mais bem comportados. Com as condenações em processo sumário e a impossibilidade de alguns condenados pagarem as coimas, os infractores teriam de limpar as diversas áreas de Luanda, nomeadamente, limpar as valas e retirar o capim.

É inaceitável a falta de consequências ao cometimento de infracções. Luanda está muito desorganizada, por défice de autoridade e capacidade administrativa. O Governo Provincial de Luanda, as Administrações Municipais, Administrações Distritais e o Comando da Polícia de Luanda devem trabalhar juntos. Devem estar em sintonia.

Entretanto, não se pode aceitar que os restaurantes se transformem em discotecas, salvo os que tenham categoria especial. De qualquer modo, estes só se podem transformar em discotecas, com música altas e pistas de dança, a partir de determinada hora. Os utentes de restaurantes têm direito ao silêncio. Muitos ficam incomodados com o elevado volume das músicas. Por outro lado, não se pode aceitar que, nas suas residências, os habitantes ponham ou mantenham a música em volume elevado até altas horas. Recordo as autoridades administrativas provinciais e os habitantes o facto de Angola ter “Lei do silêncio”, há quase vinte anos.

Infelizmente, há munícipes que não respeitam o direito ao silêncio da vizinhança. Muitos são indiferente ao descanso de quem trabalha, de quem esteja doente ou das famílias que estejam em sofrimento pelo óbito de um dos seus membros, o que constitui uma atitude contrária à nossa cultura.

Quanto ao barulho, mencionando ainda p facto de muitos habitantes fazerem obras que incomodam os vizinhos, em momentos do merecido descanso. inclusive aos fins-de-semana. Assim, o Governo Provincial de Luanda deve disciplinar a realização de obras, nomeadamente, a hora do seu início e do seu término. Os habitantes precisam de saber disso para uma eventual reivindicação.

Luanda, tem de ser mais bem organizada. Luanda é a capital. Quem a governa tem de ter noção disso. O governo central e provincial devem trabalhar juntos, educando a população e punindo os infractores.

Se de facto a declaração propalada, segundo a qual “O MPLA é povo e o povo é o MPLA”, então o MPLA está muito mal em termos de educação e de organização do poder local em Luanda. Quem vai educar o MPLA?! O partido no poder deve livrar-se do populismo que tem prejudicado a organização de Luanda. Há situações que deixam boquiabertos os habitantes mais sensíveis no que toca ao civismo.

Governantes, governem.

Aproveito a oportunidade para dizer que não gostei das imagens do cemitério “Santa Santana”, que vi através do WhatsApp. Que vergonha! Que desgoverno!

Escrevo este texto, com muita reflexão, mas também com muita indignação.

——————————

joseca_makiesse (Pensador & Escritor)