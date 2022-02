Kunene: Detido namibiano com armas de guerra

A Polícia Nacional deteve um cidadão namibiano na província do Kunene com cinco armas de fogo, oito pistolas, 51 caixas de munições e 15 facas.

O director de Comunicação do Ministério Interior no Kunene, Piedade Pombal, revelou que o suspeito, detido junto do rio Kunene, no Xangongo, tinha o “material de guerra”, debaixo dos bancos da cabine do camião que ele conduzia.

Citado pela Rádio Nacional de Angola (RNA), Pombal acrescentou que as investigações continuam, mas que tudo aponta que as armas são fruto de contrabando.

Na operação também foi detido um cidadão angolano.

As identidades dos dois detidos não foram reveladas.