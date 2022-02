Dom Zacarias Kamwenho garante que falta coragem aos políticos para uma revisão profunda da Constituição da República

O Arcebispo Emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamweno, garantiu que falta coragem aos políticos angolanos para uma revisão profunda da Constituição da República de Angola, revista no ano passado à pedido do Presidente da República.

Por: Diniz Kapapelo

O bispo, vencedor do prémio Sakarov em 2001, sublinhou mesmo o facto da revisão feita no ano passado não ter tocado pontos-chave que poderiam, de facto, mudar a vida dos angolanos e do País, de um modo geral tendo garantido que o Presidente João Lourenço, não teve coragem suficiente para enfrentar os seus “camaradas” no sentido deles fazerem uma revisão profunda da Lei magna do País.

De acordo com o prelado, esse facto fez com que apenas se tivesse feito uma revisão superficial da Constituição o que, em nada, abona a democracia angolana.

“Algumas pessoas em Angola e dentro das suas formações políticas pensam que o seu partido é o melhor que todos, que o seu partido é o enviado por Deus e o único que deve governar”, lamentou dom Zacarias Kamwenho.

No dia 5 de Fevereiro, Angola completou 12 anos desde que a Constituição da República foi aprovada e promulgada, e o ano passado foi revista por solicitação do presidente João Lourenço.

O Arcebispo Emérito do Lubango, premio Sakarov em 2001 considerou, por outro lado, que se João Lourenço se candidatasse, de forma independente, nas próximas eleições ganharia o pleito logo na primeira volta.