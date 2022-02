Ciclone “Batsirai” faz 10 mortos em Madagáscar e já está em Moçambique

Pelo menos 10 pessoas morreram e perto de 50 mil estão deslocadas na ilha de Madagáscar depois da passagem do ciclone “Batsirai”.

Chuvas fortes, ventos que atingiram os 235 km/ hora e ondas gigantes chegaram à cidade de Mananjary, no sudeste do país, no sábado, às 20:00, hora local.

Há registo de aldeias destruídas praticamente na totalidade.

A diretora Nacional em Madagáscar para o Programa Alimentar Mundial diz que muitos dos abrigos onde estão os habitantes da ilha ficaram destruídos e que este domingo foi dia de regressar às casas para ver o que sobrou do rasto de destruição.

Não há eletricidade nem água potável em algumas vilas. É a segunda tempestade mortal a atingir o país em duas semanas, depois da tempestade Ana tirar a vida a 55 pessoas.

O ciclone “Batsirai” já chegou ao canal de Moçambique mas, de acordo com os especialistas, a tempestade já perdeu força e não fará grandes estragos na costa moçambicana.