“Não vou assumir nenhum partido político depois dessa legislatura”: David Mendes

O advogado e deputado independente à Aembleia Nacional, David Mendes, filho do Cazenga, homenageado na primeira edição do acto de homenagem de figuras de referência do referido município, parabenizou a administração Bica por reconhecer as personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município em diversas áreas da sociedade angolana e pelas políticas que tem implementado, para melhorar as condições de vida da população.

Por: Pedro José Mbinza

O político falava à margem do encerramento das festas populares do Cazenga que completou 28 anos desde a sua ascenção a categoria de município, disse que não vai assumir ou fazer parte de nenhum partido político depois da presente legislatura, apesar de já ter recebido convites de vários partidos políticos, cujas identidades, preferiu manter em segredo.

David Mendes olha para a não realização das autarquias com bastante preocupação, já que esperava e, continua a espera de vir a ser o autarca do Cazenga, por entender ser um dos potenciais concorrentes com maior chance de vir a ser eleito para o referido cargo.

Por este facto, embora ainda continuem no segredo dos deuses, espera que as autarquias locais já definidas na Constituição da República revista e com alguns pacotes legislativos bastante avançados, venham a sair do papel e cheguem a ser concretizadas para o bem-estar dos angolanos.