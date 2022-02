Kilamba Kiaxi: Comandante da Polícia apela maior cooperação com Administrador municipal para um policiamento eficaz

O Comandante Municipal do Kilamba Kiaxi, superintendente-chefe Mateus Domingos João, admitiu que a falta de acesso aos bairros tem criado dificuldades no combate à criminalidade em zonas, onde os assaltos não param de preocupar a população e a corporação.

Por: Pedro José Mbinza

Mateus Domingos João elogiou a administração de Fernando Cardoso, porém, sugeriu a Edil local a construção de pontes para facilitar os acessos durante as operações de patrulhamento e policiamento, principalmente nos bairros dos Rastas, Malanjino e Povoado, considerados os mais críticos no que a criminalidade diz respeito, “porque muitos elementos saem de outras áreas para praticar as suas acções delituosas no nosso território”.

Em conversa com o administrador Fernando Cardoso, o comandante municipal defendeu também que a administração local efectue algumas acções de terraplanagem no sentido dos veículos chegarem aos pontos, até agora, considerados de difícil acesso e que dificultam o trabalho exitoso da Polícia Nacional e seus agentes no combate ao crime naquela circunscrição da cidade de Luanda.

Quanto aos métodos implementados pela corporação no combate à criminalidade, o oficial Mateus Domingos João explicou que um dos planos tem sido os encontros com as comunidades, já que, na maior parte dos casos os adolescentes são os que constituem a maior prepcupação fos pais e encarregados de educação e que, volta e meia criam dificuldades a população.

“Temos trabalhado com as igrejas e com as escolas, no âmbito do policiamento de proximidade. Hoje, as esquadras têm uma equipa integradas num plano de acção que passa todas as informações sobre segurança pública às instituições de ensino”, garantiu o comandante.

Por este facto, o “número um” da Polícia no Kilamba Kiaxi disse que uma colaboraçao efectiva com o “número um” que representa o Estado naquela municipalidade é essencial para o combate à criminalidade e devolver o sentimento de segurança às populações.