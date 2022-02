“Clássico angolano”: Petro e 1º de Agosto dividem pontos no 11 de Novembro

Petro de Luanda e 1º de Agosto empataram neste sábado a uma bola, no jogo de destaque da 18ª jornada do Campeonato Nacional de futebol (Girabola2022), atrasando-se na corrida ao título da competição.

Pelo Petro marcou Soares, aos 40 minutos, e Jiresse igualou para o 1º de Agosto, aos 62´, em desafio disputado no Estádio 11 de Novembro.

Com este resultado, o Petro mantém-se na primeira posição agora com 48 pontos, contra 38 do adversário.

O Sagrada Esperança continua na segunda posição com 47 pontos, mercê do triunfo diante do Desportivo da Huíla, por 2-0.