Tibetanos e Uigures acusam China de genocídio e pedem boicote dos Jogos

No dia do arranque dos Jogos de Inverno, Tibetanos, Uigures e pessoas de Hong Kong desfilaram em São Francisco, nos Estados Unidos, para denunciar as violações de direitos humanos na China.

Em Pequim, a população celebrou o arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno com uma contagem decrescente. Mas, nem todos partilham o entusiasmo dos residentes da capital chinesa. Tibetanos, Uigures e pessoas de Hong Kong desfilaram em São Francisco, nos Estados Unidos, para denunciar as violações de direitos humanos na China. Os manifestantes exortaram o público a não assistir aos jogos.

O evento desportivo tem estado no centro de um braço de ferro político. Os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido e o Canadá anunciaram em dezembro um boicote diplomático dos jogos organizados pela China.

A Suíça foi outro dos países palco de protestos contra Pequim e contra o Partido Comunista Chinês. Em Lasusanne, os manifestantes acusaram o país de levar a cabo um genocídio contra tibetanos e uigures e apelaram ao boicote do evento.