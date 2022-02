Médica que cortou pênis de ex-marido tem extensa ‘capivara’

Médica está sendo investigada por torturar e agredir o marido no interior de São Paulo

A mulher tem histórico de violência e mandou cortar o pênis de um ex-namorado

Ela segue atendendo normalmente em clínicas no interior de São Paulo

Investigada por torturar o marido no interior de São Paulo, a médica Myriam Priscila de Rezende Castro possui um longo histórico de violência contra companheiros e outras mulheres. As informações são do G1.

Myriam voltou a ser notícia essa semana, quando foi acusada de agredir e torturar o próprio companheiro na cidade de Tremembé. A Polícia Civil foi à casa do casal após a própria médica divulgar vídeos nas redes sociais em que aparece batendo e humilhando o rapaz, que parece estar sob efeito de remédios.

O marido, que não teve a identidade revelada, confirmou aos agentes que era frequentemente agredido pela esposa, assim como os filhos dela, e revelou que não encerrava o relacionamento por dependência financeira.

Ataque ao ex-noivo

Essa, porém, não foi a primeira vez que a médica foi destaque na imprensa por sua violência. Em 2002, ela contratou três pessoas para decepar o pênis do ex-noivo em Minas Gerais, após ser abandonada pelo rapaz dias antes do casamento.

Na época com 21 anos, Myriam não se contentou com o ataque e ainda colocou fogo no carro e na casa da vítima.

Acusada, a mulher foi condenada a seis anos de prisão em 2013, tendo cumprido boa parte da pena em regime domiciliar. Durante a sentença, engravidou e deu à luz gêmeos.

Tentativa de assassinato

Enquanto seu processo se arrastava na Justiça, Myriam protagonizou mais um episódio de violência em 2011, quando tentou matar a ex do homem com quem namorava à época.

Na ocasião, a vítima procurou o ex-namorado para tratar de uma dívida. Irritada, a médica pegou uma faca e tentou golpear a mulher. Desarmada, ela ainda entrou no carro e avançou contra a ex de seu companheiro.

Por esse episódio, Myriam ainda responde na Justiça por tentativa de homicídio, em processo que está em fase de alegações finais e pode ir a júri popular.

Supostas traições

Nas redes sociais, Myriam e o atual marido retratavam o cotidiano de um casal comum. O estudante de veterinária frequentemente postava imagens destacando sua melhor forma física e dando crédito à esposa pela evolução.

O rapaz e a mulher casaram-se em 2016 e viviam com os filhos dela, também vítimas de maus-tratos. Uma semana antes da ação da polícia na residência em Tremembé, o marido inclusive publicou foto mostrando uma tatuagem com o nome da esposa que havia feito no braço.

Tudo teria mudado, porém, após uma suposta traição do marido. Em vídeos publicados por ela própria, Myriam mostrava uma rotina de humilhações, inclusive públicas, e agressões, dizendo que o rapaz havia mantido relações extraconjugais com uma colega de universidade.

Animais congelados em freezer

Segundo os agentes que fizeram a ação na casa do casal essa semana, a residência estava em péssimas condições de higiene, com fezes dos muitos animais da residência pelo chão.

No local, a polícia encontrou 15 cachorros, uma cobra, ratos, um coelho e uma porca. Dentro de um freezer, localizaram uma ave, um coelho e um cachorro congelados.

Médica segue atendendo

Apesar do histórico de violência, Myriam continua atendendo normalmente em unidades de saúde da rede pública e privada em cidades como Guaratinguetá, Lorena, Paraty e São José dos Campos.

Nas redes sociais, a médica se identifica como ginecologista obstetra e publica diversas fotos dela própria participando de partos.